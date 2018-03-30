WCF решила заступиться за Крушельницкого

Всемирная федерация керлинга (WCF) настроена доброжелательно и просит Федерацию керлинга России (ФКР) собрать хорошую доказательную базу по делу Александра Крушельницкого, чтобы не применять к спортсмену жестких мер, заявил президент ФКР Дмитрий Свищев.

«26 апреля мне назначена встреча во Всемирной федерации керлинга, приуроченная к чемпионату мира в дабл-миксте в Швеции, где должен был выступать Крушельницкий. Мы обсудим перспективы дела Крушельницкого с руководством федерации. Я доложу о ходе расследования и о том, что делает наша федерация, чтобы достучаться до правды и оправдать нашего спортсмена», – передает РИА «Новости» слова Свищева.

По его словам, WCF настроена по отношению к россиянам достаточно доброжелательно.

«Федерация просит нас собрать хорошую доказательную базу, чтобы не применять жестких мер к Крушельницкому, ведь он является в своей дисциплине одним из мировых лидеров. Для WCF тоже очень важно добиться правды», – сказал Свищев.

Он рассказал также, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подключилось к расследованию случая с положительной допинг-пробой российского керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпийских играх в Пхенчхане.



«Наша комиссия работает в ежедневном режиме, пытается найти доказательства, координирует работу с правоохранительными органами. РУСАДА подключилось, оно имеет согласование на право проводить расследование данного происшествия. Мы активно сотрудничаем с отделом расследований РУСАДА, они проводят свои мероприятия с целью определить источник попадания в организм запрещенного препарата и людей, которые к этому причастны», – сказал Свищев.

Напомним, ранее суд лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей ОИ-2018 после того, в допинг-пробе Крушельницкого обнаружили следы мельдония. По словам Крушельницкого он не употреблял допинг, а в Российской федерации керлинга заявили, что мельдоний могли подмешать в пищу.

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