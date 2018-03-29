Сербия отправила самолеты к границе с Косово

На военные учения Sadejstvo 2018 на полигон неподалеку от границы с непризнанным Косово прибыла сербская авиация, сообщило министерство обороны Сербии.

Самолеты появились в том числе над приграничным населенным пунктом Прешево. Также в учениях будет задействована артиллерия и пехота Сербии, сообщает РТС.

Учения начнутся в четверг.

В связи с появлением сербских самолетов у границы с Косово Международная миротворческая миссия НАТО призвала жителей региона сохранять спокойствие.

На этой неделе ситуация вокруг непризнанного Косово обострилась, местные власти арестовали сербского министра по делам Косово и Метохии Марко Джурича.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о приближении новой войны между Сербией и Косово.