Украина обвинила ДНР в применении лазерного оружия

Госпогранслужба Украины заявила, что в районе линии соприкосновения якобы зафиксировала признаки использования ополченцами ДНР «запрещенного лазерного оружия специального назначения».

«Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту «Марьинка» осуществлял наблюдение через оптические приборы за участком ответственности и был ослеплен лучом», – приводит УНИАН сообщение госпогранслужбы Украины.

Утверждается, что луч был использован со стороны ополченцев. Военнослужащий якобы получил ожог сетчатки глаза. Из этого украинские силовики делают вывод «о возможном применении противником излучателей света большой мощности – так называемых ослепляющих лазеров».

Военный госпитализирован.

Госпогранслужба Украины и ранее заявляла о якобы применении ополченцами лазерного оружия в Донбассе.