Захарова обвинила Британию в правовом нигилизме по делу Скрипаля

Великобритания в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии демонстрирует правовой нигилизм, не предоставляя консульский доступ к россиянке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сказала на брифинге, что в данный момент Москва становится свидетелем «очевидного препятствования доступу российских представителей к пострадавшим российским гражданам», передает РИА «Новости».

«Таким образом Великобритания открыто, без всякого стеснения нарушает международно-правовые нормы и, в частности, консульскую конвенцию между СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии 1968 года», – заявила она.

Официальный представитель МИД процитировала положения, гарантирующие консульский доступ к гражданам одной страны на территории другой.

«Как мы видим, Великобритания на деле и, как мы также предполагаем, умышленно демонстрирует правовой нигилизм и делает это уже не в первый раз. Конечно, наводит на определенные мысли и тот факт, что загадочные смерти и отравления происходят на территории именно этого государства, а его власти традиционно обвиняют в произошедшем кого-то извне, активно задействуют при этом пропаганду и в довершение ко всему засекречивают расследование», – добавила она.

Захарова сообщила также, что МИД «в ближайшее время» составит и опубликует «на информационных ресурсах посольства России в Великобритании список из вопросов, которые были заданы британской стороне».

«Эти вопросы были заданы конкретно, были переданы по официальным каналам, неоднократно озвучивались российским послом. Нас постоянно обвиняет Лондон, что Россия не предоставляет информации, не доказывает свою невиновность», – сказала она.

Захарова добавила, что в ситуации вокруг дела Сергея Скрипаля Лондон отмалчивается в ответ на конструктивные предложения Москвы о сотрудничестве, хотя российская сторона неоднократно обращалась к Британии с соответствующими предложениями, а также с просьбой предоставить информацию об их состоянии и об обстоятельствах происшествия.

Однако «в ответ на законные требования российской стороны и конструктивные предложения о взаимодействии британская сторона отмалчивается, либо направляет (...) просто безграмотные ответы».

Кроме того, заявила Захарова, Лондон намеренно уходит от общения с российским посольством в Британии по делу Скрипаля, избегая и устных, и письменных контактов.

Причем «даже дату, время происшествия, количество вовлеченных в это происшествие людей, степень того настолько они пострадали и их самочувствие» российская сторона вынуждена «узнавать из СМИ».

Напомним, в марте отношения Лондона и Москвы резко ухудшились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британская сторона обвинила Россию в применении химического оружия на территории Великобритании, в результате чего якобы и был отравлен Скрипаль.

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.

Во вторник в СМИ была опубликована презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, с якобы доказательствами причастности России к делу Скрипаля. На деле шестистраничный документ оказался пересказом прежних заявлений Лондона. Доказательства иностранным государствам Великобритания так и не предоставила.

При этом Госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля, Вашингтон просто принял на веру утверждения Великобритании об ответственности России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.