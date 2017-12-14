Жириновский предложил легализовать фиктивное многоженство

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отменить алименты и разрешить регистрировать второй брак без расторжения первого.

«Отменить алименты. Деньги может выплачивать государство, а алименты часто становятся причиной тяжелых конфликтов между бывшими супругами, это мешает создать им новые семьи. От алиментов больше вреда, чем пользы», – цитирует РИА «Новости» Жириновского.

По его словам, отказ от разводов положительно скажется на психологическом климате и позволит сохранить права членов первой семьи.



«Дать право регистрировать повторный брак без расторжения первого. Речь не о многоженстве. Жить только раздельно. Но это позволит сохранить права и статус членов прежней семьи. Отсутствие разводов улучшит психологический климат», – заявил политик.

Жириновский также прокомментировал идею запрещения абортов. «Россия остается рекордсменом по абортам. Но запрещать их нельзя – это приведет к обратному эффекту. Единственный выход предлагать женщинам премию: они рожают, получают деньги, а если не хотят ребенка – отдают его на попечение государству», – отметил он.

По словам лидера ЛДПР, нужно стимулировать людей к возвращению к сельскому образу жизни. «Для этого нужно давать жилье и землю на льготных условиях... Нужно создавать крупные города в восточной части России, чтобы они притягивали переселенцев, становились центрами развития экономики. Там будут зарождаться новые семьи. Стимулирование переезда людей за Урал. Там должны быть созданы условия для быстрого построения карьеры, повышенные зарплаты, льготы при получении жилья», – добавил Жириновский.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о возвращении дискуссии о легализации многоженства.