В УПЦ рассказали о переговорах с Москвой о возвращении украинских моряков

Между Киевом и Москвой постоянно идут переговоры по церковной линии о возвращении граждан Украины, в том числе задержанных в Керченском проливе моряков, сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

«Президент Украины обратился к блаженнейшему митрополиту Онуфрию с такой просьбой. Собственно говоря, участие церкви в процессе возврата наших солдат, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и в России, происходит постоянно», – передает его слова ТАСС.

Архиепископ Климент отметил, что митрополит Онуфрий неоднократно обращался с подобными просьбами к патриарху Кириллу. Переговоры по церковной линии продолжаются, пояснил он.

«Пока идет работа, и эта проблема озвучена. Патриарх очень заинтересован, чтобы усилия церкви принесли свой плод, поэтому мы ожидаем, что будут какие-то результаты. Результатов обращения пока нет», – признал архиепископ.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко попросил предстоятеля канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия посодействовать в освобождении задержанных Россией украинских моряков.