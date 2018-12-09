Нарышкин заявил об активизации иностранных спецслужб против России

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что в отношении России активизировали свою деятельность иностранные спецслужбы.

«Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, за собой более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов», – передает его слова «Интерфакс».