Москвичам пообещали снегопад всю неделю

Снегопад в Москве продлится всю следующую неделю, сообщает Росгидромет.

К вечеру вторника в Москве может выпасть 21,5% месячной нормы осадков, снегопад продолжится в среду, четверг и пятницу, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в воскресенье и понедельник в столице ожидается снег и мокрый снег.