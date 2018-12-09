Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Индию для учений

Российские корабли вошли в индийский порт Вишакхапатнам для проведения российско-индийских военно-морских учений ИНДРА НЭВИ-2018.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» в соответствие с планом дальнего похода зашел в индийский порт Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Корабли примут участие в учениях, проводимых для укрепления военного сотрудничества между ВМФ России и ВМС Индии.

В воскресенье пройдет серия протокольных визитов, которые командование ОБК ТОФ нанесет гражданским и военным властям региона.

В ходе учений страны отработают военно-морское взаимодействие для защиты судоходства и экономической деятельности на море. Заход кораблей завершится 16 декабря.

Ранее руководитель штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ланба выражал интерес в обучении индийских военных на специальном факультете академии Генерального штаба ВС России.