Космический корабль НАСА пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в НАСА.

«Через три дня после запуска грузовой космический корабль SpaceX Dragon пристыковался к обращенному к Земле модулю «Гармония» МКС в 10.36 ET (18.36 мск)», – сообщили в НАСА.

Планируется, что корабль отправится обратно на Землю в январе. Он привезет результаты научных экспериментов и отработанные материалы.

Корабль привез на МКС около 5,6 тыс. фунтов (2,5 тонны) оборудования для исследований и расходных материалов.

Корабль также доставил на МКС рождественские угощения для космонавтов, передает РИА «Новости».

В числе угощений – копченая индейка, запеканка из зеленых бобов, засахаренный батат, клюквенный соус, фруктовый кекс, а также печенье, украшенное трубочками из глазури.

Стыковка Dragon произошла с задержкой из-за проблем со спутниковой связью.

Запуск космического корабля Dragon с грузом для экипажа МКС прошел 4 декабря с космодрома на мысе Канаверал. Пуск отложили на сутки из-за найденной в пищевых батончиках плесени.