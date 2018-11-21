Трегубов опередил оскорблявшего российский спорт латвийца

В Латвии на первом этапе Кубка мира по скелетону россиянин Никита Трегубов завоевал первое место, опередив латвийца Мартинса Дукурса, ранее оскорблявшего российский спорт.

Результат Трегубова в двух заездах составил 1 минута 41,87 секунды, передает ТАСС.

На втором месте оказался латвийский скелетонист Мартинс Дукурс (+0,37 секунды), на третьем – действующий обладатель Кубка мира, спортсмен из Южной Кореи Юн Сон Бин (+0,53).

Это первая в карьере Трегубова победа на этапах Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Винтерберге.

В январе Дукурс называл российских спортсменов «грабителями олимпийского духа», комментируя отстранение их от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

В 2016 году Дукурс заявлял об отказе выступать на чемпионате мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи из-за допингового скандала.

В феврале Никита Трегубов завоевал серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх.