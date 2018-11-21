Медведев утвердил снижение квоты на иностранную рабочую силу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении числа рабочих мест для иностранцев в 2019 году.

Потребность в привлечении работников, прибывающих в страну на основании визы, определена в количестве 144 тыс. 583 человек, сообщает «Экономика сегодня».

В сравнении с 2018 годом квота снизится на 19%.

Отмечается, что это решение позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников. Оно поспособствует реализации крупных инвестиционных проектов, включая строительство космодрома Восточный и газопровода «Сила Сибири».

Например, 52 тыс. человек планируется задействовать на горных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах; 16 тыс. квалифицированных работников будут заняты в области металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности; еще 20,5 тыс. разрешений выделено для работы на крупных и мелких промышленных предприятиях.

В сентябре сообщалось, что в России задумались над ограничением числа строителей-гастарбайтеров.