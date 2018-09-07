Россия собралась ограничить число строителей-гастарбайтеров

Кабинет министров предложил ограничить численность иностранных работников в строительной отрасли.

«Я хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства – основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», – сказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что проект постановления кабинета министров согласован с ведомствами и поддержан объединениями работников и работодателей.

По ее словам, в сфере строительства занято 6,3 млн человек, «значительную долю из которых составляют мигранты». В правительстве уверены, что после вступления постановления в силу доля россиян увеличится.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что сейчас в строительной сфере нет ограничений на привлечение иностранной рабочей силы. Мигранты могут составлять до 100% от числа работников на строительном предприятии по штатному расписанию. Если постановление примут, доля гастарбайтеров будет ограничена с 2019 года.

При этом нововведение не коснется трех регионов – Москвы, Хабаровского края и Амурской области, где допустимая доля мигрантов сохранится в размере 100%.

Ранее аналитики выяснили, что Россия ежегодно теряет 1 трлн рублей из-за нелегального малоэтажного строительства, где не выплачивают налоги от работы гастарбайтеров.