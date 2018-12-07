Названы условия, на которых Россия договорилась снижать добычу нефти

Россия пойдет на сокращение добычи нефти по сделке ОПЕК+ на уровне 2% (около 228 тыс. баррелей в сутки) от октября 2018 года, сообщил источник в ОПЕК.

«Россия согласилась сократить добычу на 2% от октября 2018 года», – сказал собеседник ТАСС.

Согласно данным Минэнерго России, добыча нефти в России в октябре выросла на 0,5% по сравнению с сентябрем, до 1,557 млн тонн в сутки. При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 суточная добыча в октябре достигала 11,4 млн баррелей.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан заявил, что Россия сократит добычу нефти на 230 тыс. баррелей в сутки к уровню октября. Страны ОПЕК сократят добычу нефти сократят добычу сырья на 2,8%, государства, не участвующие в организации – на 2% каждая, добавил министр.

В пятницу страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. В результате цены на нефть показали резкий рост, что повысило курс рубля.

В ОПЕК согласились, что снижать добычу нефти Россия будет постепенно.