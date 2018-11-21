ОПЕК согласилась на постепенное снижение добычи нефти Россией

ОПЕК согласна с постепенным снижением Россией уровня добычи нефти.

Об этом заявил министр нефти Ирака Джаббар ал-Луайби, передает ТАСС.

Ранее 7 декабря страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

До этого сообщалось, что переговоры по соглашению зашли в тупик из-за ситуации вокруг Ирана.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Россия не готова сильно сокращать добычу сырья из-за географических особенностей и климатических условий.