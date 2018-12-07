Стало известно, кто был за рулем сбившего людей такси в Москве

За рулем автомобиля такси, сбившего дорожных рабочих на Покровском бульваре в Москве, был знакомый таксиста, сообщил источник.

«Сбил людей не сам таксист и арендатор автомобиля, а его знакомый, который взял у него машину», – рассказал источник РИА «Новости».

В пресс-службе столичного управления МВД уточнили, что это 20-летний приезжий, не имеющий права управления транспортными средствами.

Виновника аварии задержали в результате плана «Перехват» в Большом Златоустьинском переулке.

В полиции отметили, что в ДТП пострадали три, а не два, как сообщалось ранее, человека.

Ранее в пятницу автомобиль сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места происшествия. В столице объявили план «Перехват».

В пресс-службе агрегатора «Яндекс.Такси» сообщали, что автомобиль принадлежит таксопарку «ВидеКи», в последний раз он обслуживал заказы 4 декабря.