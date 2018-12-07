Сбившего двух человек в Москве водителя такси задержали

Водитель такси, сбивший двух человек на Покровском бульваре в Москве, задержан, сообщили в ГИБДД.

«Водитель такси в настоящее время задержан, автомобиль такси – Kia Rio», сообщил источник РИА «Новости» в ГИБДД.

Он не уточнил, был ли он трезвым.

Между тем, в пресс-службе агрегатора «Яндекс.Такси» сообщили, что этот автомобиль принадлежит таксопарку «ВидеКи», в последний раз он обслуживал заказы 4 декабря.

«С тех пор она не была на линии и не обслуживала заказы «Яндекс.Такси». Мы сообщили о происшествии таксопарку и уже готовим все данные, которые у нас есть, для правоохранительных органов», – сообщили в компании.

Ранее в пятницу автомобиль сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места происшествия. В столице объявили план «Перехват».