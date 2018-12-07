Буша-старшего похоронили с военными почестями

В Техасе тело 41-го президента США Джорджа Буша-старшего с военными почестями предали земле, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

Он сообщил, что экс-президент США «обрел место последнего успокоения на территории библиотеки Буша», передает РИА «Новости».

Буша-старшего похоронили в городе Колледж-Стэйшн на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете.

Церемония была закрытой. Помимо семьи бывшего главы государства на похоронах присутствовали священники, рота почетного караула, а также военный оркестр.

Напомним, на церемонии прощания присутствовали нынешний американский лидер Дональд Трамп и чета Хиллари и Билла Клинтонов, Трамп и Клинтоны при этом взаимно проигнорировали друг друга, отказавшись здороваться между собой.