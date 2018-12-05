Трамп и Клинтоны проигнорировали друг друга на похоронах Буша-старшего

На церемонии прощании с экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим нынешний американский лидер Дональд Трамп и чета Хиллари и Билла Клинтонов взаимно проигнорировали друг друга, отказавшись здороваться между собой.

Дональд Трамп и его супруга Меланья вошли в зал, где проходит прощание с Бушем-старшим. Они поздоровались с экс-президентом США Бараком Обамы и его супругой Мишель. Однако Билла и Хиллари Клинтонов они не стали приветствовать. Те также проигнорировали Трампов.

Видео прибытия Трампа на церемонию опубликовано телеканалом ABC News.

Pres. Trump and first lady Melania Trump shake hands with former Pres. Barack Obama and former first lady Michelle Obama at the National Cathedral ahead of the state funeral for George H.W. Bush. https://t.co/B3hZufXKHW pic.twitter.com/ZvuJkllyQO — ABC News (@ABC) 5 декабря 2018 г.

41-й президент США умер 30 ноября на 95-м году жизни.