Глава МИД Канады раскритиковала Москву на русском языке

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подвергла критике Россию за инцидент в Керченском проливе, обратившись в ходе заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ к российскому министру Сергею Лаврову на русском языке.

«Сергей Викторович, я должна вам прямо сказать», – сказала она по-русски, но затем снова перешла на английский язык. «Канада решительно осуждает действия России, нарушающие судоходство в Азовском море и в Керченском проливе», – передает ее слова «Интерфакс».

Лавров на заседании, в свою очередь, указал на то, что все выходки киевского режима прощаются его западными покровителями, передает РИА «Новости».

«Это в полной мере относится к недавней провокации, устроенной ВМС Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе», – сказал глава российского МИДа.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны у Керченского пролива.

После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории Украина ввела режим военного положения на 30 суток.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, что таким образом украинский лидер Петр Порошенко пытался удержать власть и саботировать выборы президента, однако эти планы провалились.