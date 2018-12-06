Экс-участника «Дома-2» оставили под стражей по делу о порнографии

В Воронежской области суд продлил домашний арест экс-участнику реалити-шоу «Дом-2» Роману Карамышеву, который обвиняется в избиении бывшей супруги и производстве порнографии.

«Принято решение об оставлении без изменения меры пресечения ему в виде домашнего ареста на срок по 22 января 2019 года включительно», – сообщил РИА «Новости» в Борисоглебском городском суде.

Карамышев находится под домашним арестом с 16 августа 2018 года.



Предварительное заседание по делу назначено на 10 декабря.

Напомним, Карамышева обвиняют в том, что он избил бывшую жену после возвращения домой с шоу. Она заявила об избиении, после чего он выложил в интернет интимные фотографии и видеозаписи с ней.