Экс-участник «Дома-2» предстанет перед судом за избиение бывшей жены и порнографию

Экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Романа Кармышева будут судить под Воронежом за избиение бывшей жены, незаконное распространение информации о ее личной жизни, а также за производство порнографии.

«В Борисоглебский городской суд поступило уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя К., обвиняемого в совершении трех преступлений. Все три преступления были совершены в отношении одного лица – бывшей супруги обвиняемого», – сообщили в суде.

Обвиняемый распространял частную информацию, являющуюся личной тайной, о жизни экс-супруги. Помимо этого мужчина занимался изготовлением и распространением порнографических материалов в СМИ и интернете, пишет РИА «Новости».

«Также К. совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений», – добавили в Борисоглебском суде.

Согласно информации «Вести Воронеж» обвиняемым является бывший участник «Дома-2» Роман Карамышев, который участвовал в шоу с февраля по март 2018 года. Вскоре после его возвращения домой, экс-супруга Карамышева заявила об избиении. По данным портала, после конфликта Карамышев загрузил в интернет интимные фотографии и видеозаписи с пострадавшей.

При этом помощник председателя в суде Виктор Лысенко заявил, что не может назвать имя и другие личные данные обвиняемого.

«Сейчас заявлены закрытые предварительные слушания по делу. Возможно, и процесс будет закрытый, потому что это связано с личной, семейной тайной», – отметил Лысенко.

Ранее сообщалось, что одна из участниц «Дома-2» Полина (Пелагея) Лобанова была найдена мертвой.