Неканоническая УАПЦ пообещала не претендовать на пост главы новой церкви Украины

Неканоническая Украинская автокефальная православная церковь решила не выдвигать кандидата на пост предстоятеля новой единой церкви Украины, заявил архиепископ Черновицкий и Хотинский УАПЦ Герман.

Архиепископ Герман заявил, что «по идее каждый епископ может стать предстоятелем этой объединенной православной церкви Украины», однако ни один из числа епископов УАПЦ, начиная с предстоятеля, «не собирается выставлять свою кандидатуру», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Громадское» (Общественное ТВ).

При этом архиепископ добавил, что «готов голосовать за другого кандидата».

Он отметил, что на данный момент ни он, ни другие епископы не получили от Константинопольского патриархата приглашение на объединительный собор, на котором будут выбирать главу поместной церкви.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал дату собора по созданию новой церкви на Украине.

При этом в РПЦ заявили о зависимости «новой украинской церкви» от Константинополя.