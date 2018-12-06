МВД захотело обменяться с Минздравом данными об алкоголиках

Законопроект о водителях с медицинскими противопоказаниями к управлению авто, в частности, страдающих алкоголизмом и наркоманией, в данный момент находится на этапе согласования с Минздравом, сообщили в пресс-центре МВД.

Закон о межведомственном взаимодействии МВД и Минздрава, «касающийся обмена информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств», в данный момент согласуется «с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом», передает РИА «Новости».

Если документ будет принят, обмен данными между ведомствами технически будет выглядеть так: сотрудник ГИБДД с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) направляет запрос о подтверждении выдачи гражданину медицинского заключения и содержащихся в нем сведений.

В ответ приходят данные о выдаче бланка заключения, о наличии либо отсутствии у человека противопоказаний к управлению авто, а также о разрешенных для него категориях транспортных средств.

Также инспектор получает сведения об общих ограничениях по управлению автомобилем. Это может быть связано с конструкцией транспортного средства (например, ручным управлением) или с использованием водителем специальных приспособлений и медицинских изделий (например, водить можно только в очках или линзах).

Ответ отправляется в онлайн-режиме. После этого инспектор должен решить, выдавать ли человеку права и какие установить для него ограничения по управлению.

В пояснительной записке к законопроекту указывается также, что отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом и МВД приводит к тому, что имеющие противопоказания к вождению водители продолжают управлять авто, из-за чего создаются препятствия для безопасной езды.

Отмечается, что в МВД фиксируют случаи, когда у автовладельцев есть права, несмотря на наличие алкогольной или наркотической зависимости.

Документ разрабатывается с 2015 года; изначально предлагалось внести еще и изменения в закон об охране здоровья граждан, которые позволили бы предоставлять органам внутренних дел данные медицинских заключений без согласия гражданина или его законного представителя.

Однако, как сообщает источник, знакомый с ситуацией в Минздраве решили, что это нарушает врачебную тайну; в МВД же утверждают, что запрашиваемые сведения не будут напрямую иметь отношения к здоровью человека и раскрывать информацию о его болезни.