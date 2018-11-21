Москва призвала Лондон перестать слепо следовать установкам США по ДРСМД

Посольство России в Великобритании выразило надежду на то, что правительство Терезы Мэй прекратит слепо следовать установкам США на развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В российском диппредставительстве выразило надежду, что Лондон прекратит слепо следовать установкам США на развал одного из ключевых соглашений в области международной безопасности и займет конструктивную позицию при обсуждении его будущего, передает ТАСС.

«К этому активно подталкивает и британское экспертное сообщество, а также общественное мнение в стране, более трезво оценивающие последствия от прекращения действия ДРСМД», – говорится в обращении посольства России.

В диппредставительстве напомнили, что правительство Великобритании ранее неоднократно выражало поддержку ДРСМД и понимание важности Договора.

Российские дипломаты подчеркнули, что Москва неукоснительно соблюдает положения договора, о чем хорошо известно Вашингтону, которому была предоставлена исчерпывающая информация, «которая должна была развеять все опасения американской стороны».

«За этим нагнетанием ситуации и манипуляцией фактами Вашингтон пытается скрыть свои истинные намерения по выходу из Договора, переложив при этом ответственность на Москву», – констатировали российские дипломаты.

Накануне Россия приняла заявление Соединенных Штатов о выходе из ДРСМД.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает против разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако будет вынуждена ответить на действия США.