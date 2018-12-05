Россия приняла заявление США о выходе из ДРСМД

Москва приняла для дальнейшей проработки заявление Вашингтона и Североатлантического альянса о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы приняли эти документы для дальнейшей проработки. В этом тексте вновь воспроизведены обвинения в виде беспочвенной, ничем не подкрепленной информацией о якобы (имеющих место) нарушениях российской стороной этого соглашения», – сказала она, передает ТАСС.

Захарова в очередной раз назвала заявления США домыслами, не имеющими доказательств. «Если они (документы) были представлены американской стороной странам-членам НАТО, то почему США скрывают их от России?» – заявила дипломат.

Во вторник США поставили России ультиматум по ракетному договору. Москва отвергла претензии Вашингтона по ДРСМД. В Совфеде предупредили о готовности России ответить на выход США из ракетного договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД.