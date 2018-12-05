СК заявил о смерти сбежавшего с оружием охранника

Сбежавший с оружием из Мурома охранник, которого доставили в больницу с огнестрельными ранениями, скончался, сообщил Следственный комитет.

«Работник военизированной охраны, доставленный в подмосковную больницу с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки, скончался», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Назначена судмедэкспертиза.

Перед этим сообщалось, что он найден мертвым – утверждалось, что мужчина покончил с собой. Позже СК заявил, что 61-летний сотрудник военизированной охраны доставлен в больницу с двумя огнестрельными ранениями в грудной клетке.

В среду появилось сообщение, что в Москве введен план «Сирена» из-за сбежавшего в Муроме Владимирской области охранника с автоматом АКМ. Информация о введении плана «Сирена» опровергалось.

Позже появилась информация, что мужчина готов сдаться.