Участницам Pussy Riot дали гарантии получения денег от России

Российские власти добросовестно отнесутся к исполнению решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Pussy Riot, заявили в Минюсте.

«Власти Российской Федерации добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ, независимо от того, кто их направляет», – сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что на данном этапе возможностей для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе «Мария Алехина и другие против России» нет.

Ранее ЕСПЧ отклонил ходатайство правительства России по передаче дела о хулиганстве в отношении участниц Pussy Riot в Большую палату.

По решению суда Россия обязана в течение трех месяцев выплатить Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тыс. евро, Екатерине Самуцевич – 5 тыс. евро и компенсировать расходы в размере 11 тыс. 750 евро.

Участницы Pussy Riot, которые в 2012 году провели так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя, пожаловались в ЕСПЧ в 2013 году.