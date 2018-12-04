Большая палата ЕСПЧ отказалась пересматривать дело Pussy Riot

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство Правительства России по передаче дела о хулиганстве в отношении участниц панк-акции Pussy Riot для направления в Большую палату.

«Просьба правительства РФ о передаче дела «Мария Алехина против РФ» на рассмотрение Большой палаты отклонена», – сообщили «Интерфаксу» в суде.

Россия теперь обязана в течение трех месяцев выплатить Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тыс. евро, Екатерине Самуцевич – 5 тыс. евро. России также придется компенсировать издержки и расходы – в размере 11 тыс. 750 евро.

В такие суммы ЕСПЧ, оценил нарушение прав участниц Pussy Riot в соответствии со статьей 10 Конвенции по защите прав человека и основных свобод (Право на свободу выражения мнения. – прим. ВЗГЛЯД) и статьей 6 Конвенции (Право на справедливое судебное разбирательство. – прим. ВЗГЛЯД).

Как сообщает ТАСС, приговор по уголовному делу в отношении Толоконниковой, Алехиной и Самуцевич по факту хулиганства в храме Христа Спасителя должен быть пересмотрен Верховным судом РФ и отменен. Решение Европейского суда по правам человека, по мнению юриста Павла Чикова, является основанием для его отмены.

«Приговор по уголовному делу Pussy Riot подлежит отмене, компенсация в 48 760 евро должна быть выплачена. Решение по делу «Мария Алехина и другие против России» (Mariya Alekhina and Others v. Russia) от 17 июля 2018 года вступило в силу. Комиссия из пяти судей ЕСПЧ отказала властям России внести дело на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Начался отсчет трехмесячного срока исполнения решения – выплаты компенсации и пересмотра приговора», – сообщил он.

Напомним, участницы скандально известной группы Pussy Riot, которые в 2012 году провели так называемый «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека еще в 2013 году.