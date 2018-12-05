Верховный суд оправдал экс-сенатора Алиханова по делу о мошенничестве

Президиум Верховного суда России отменил приговор бизнесмену и бывшему сенатору от Карелии Девлету Алиханову, осужденному в Петрозаводске за мошенничество с муниципальным имуществом.

Источник в суде сообщил, что Алиханов был «полностью оправдан» и «имеет право на реабилитацию». Осужденный будет освобожден из колонии, передает «Интерфакс».

Адвокат Алиханова Михаил Шогин заявил, что экс-сенатора должны выпустить на свободу «на днях».

В пресс-службе УФСИН Карелии сообщили, что заключенного освобождают, когда документы суда приходят в учреждение. В данныймомент Алиханов отбывает наказание в колонии №7 Сегежи.

В ноябре 2017 года Алиханова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал ответчика выплатить городской мэрии 8 млн рублей.

По версии следствия, экс-сенатор обманул руководство карельского отделения Сбербанка и чиновников мэрии Петрозаводска при приватизации и продаже 13 помещений, находившихся в аренде у банка, и приобрел эти помещения через подставных лиц по заниженной цене.

Следователи также считают, что фигурант похитил более 26 млн рублей у администрации Петрозаводска.

Кроме того, указывалось, что в 2013-2014 годах Алиханов неоднократно пересекал государственную границу, используя дипломатический паспорт, который получил в период исполнения обязанностей члена Совета Федерации. Действие паспорта закончилось в связи с прекращением им полномочий сенатора.