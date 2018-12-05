Роскосмос заявил о выполнении гособоронзаказа по итогам года без сбоев

Замглавы Роскосмоса Максим Овчинников рассказал, что в госкорпорации не ожидают никаких проблем с выполнением гособоронзаказа и госконтрактов по итогам 2018 года.

«В этом году мы не ожидаем каких-то сбоев с точки зрения исполнения государственного оборонного заказа, исполнения по действующим контрактам и будем делать все, чтобы все бюджетные ресурсы максимально эффективно использовались и в настоящем, и в будущем», – сообщил Овчинников.

Он также сказал, что по всем важным направлениям деятельности Роскосмос проводит глобальную ревизию, пишет ТАСС.

«Это касается и закупочной деятельности, и бюджетного процесса, вопросов ценообразования в отрасли, вопросов мотивации людей, которые работают на предприятиях, непосредственно в госкорпорации; и в целом комплекс мер, которые мы реализуем в настоящее время, должен дать существенный позитивный эффект с точки зрения эффективности работы и самой госкорпорации, и предприятий отрасли»,о – добавил замглавы Роскосмоса.

По его словам, эти инициативы будут публиковаться в ближайшем будущем. Они должны показать, «куда и зачем» движется госкорпорация и какие инструменты использует для «существенного улучшения работы предприятий отрасли».