В Кремле заявили о манипуляции Вашингтоном фактами по ДРСМД

Вашингтон манипулирует фактами, обвиняя Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), истинной целью является выход из договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет о нагнетании ситуации, речь идет во многом о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели США по выходу из ДРСМД», - отметил он, передает ТАСС.

Ранее в среду стало известно, что Москва приняла для дальнейшей проработки заявление Вашингтона и Североатлантического альянса о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Во вторник США поставили России ультиматум по ракетному договору. Москва отвергла претензии Вашингтона по ДРСМД. В Совфеде предупредили о готовности России ответить на выход США из ракетного договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД.