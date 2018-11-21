Валентина Петренко ушла из Совета Федерации

Сенатор от Республики Хакасия Валентина Петренко после 16 лет работы покинула Совет Федерации в связи с истечением срока полномочий.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поблагодарила Петренко за работу, передает ТАСС.

«Вы действительно выделялись в общей массе своей эффективностью, своим неравнодушием», – сказала она.

Матвиенко назвала Петренко одним из самых ярких, инициативных и ответственных сенаторов. «Она выполняла огромную, ответственную работу как в верхней палате, так и вела большую общественную работу», – сказала она.

Также она напомнила, что Петренко организовала движение «Матери России», уделяла много внимания вопросам семьи и детства, взаимодействовала со всеми институтами по защите прав детей и прав человека. В 1994 году она награждена орденом «За личное мужество» за участие в операции по освобождению ростовских школьников из рук террористов.

В ответ Петренко поблагодарила Матвиенко за совместную работу.

«Судьба привела в этот дом – наш Совет Федерации. Это целая судьба, целая жизнь, отданная и полученная возможность для самореализации. Поэтому для меня это действительно моя жизнь, моя судьба», – отметила она и подарила спикеру елку.

Место Петренко займет Валерий Усатюк.

Петренко вела достаточно активную работу. Некоторые из ее инициатив вызывали общественный резонанс. Так, в 2016 году по ее инициативе принят закон, запрещающий родителям назвать ребенка именем, содержащим ненормативную лексику, цифровые обозначения и символы.

Прическа Петренко стала объектом шуток и мемов. На нее обратили внимание даже австралийский журналисты.