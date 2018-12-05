МИД назвал ввод ограничений против украинцев созданием «ненужных проблем»

Москва не планирует вводить ограничительные меры в отношении граждан Украины в ответ на действия Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Со своей стороны мы не намерены предпринимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, которые находятся на нашей территории или которые намереваются посетить Россию, – создавать ненужные проблемы мы не собираемся», – отметила она, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что президент России Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев.