Москва указала на отсутствие доказательств нарушения Ираном резолюции СБ ООН

Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН по ракетным испытаниям Ирана заявил, что Великобритания и Франция не предоставили никаких доказательств нарушения Тегераном резолюции Совета безопасности международной организации.

По словам дипломата, Россия «не обладает какими-либо сведениями о том, что Иран 1 декабря испытывал баллистическую ракету, спроектированную для доставки ядерных боеприпасов», передает ТАСС.

«Также никаких свидетельств об этом не было представлено ни Великобританией, ни Францией в ходе консультаций СБ ООН по данному вопросу», – заметил Стржижовский.

При этом официальный представитель постпредства России при ООН обратил внимание, что резолюция СБ ООН 2231 содержит лишь призыв к Тегерану «воздержаться от деятельности, связанной с пусками баллистических ракет, спроектированных для доставки ядерных боеприпасов», а не запрет, как утверждают западные партнеры.

Дипломат подчеркнул, что Россия не считает, что Иран нарушил резолюцию СБ ООН 2231, призывая заинтересованные стороны вместо угроз и санкций вести полноценный и взаимоуважительный диалог.

Накануне Франция и Британия созвали закрытое заседание СБ ООН по ракетным испытаниям Ирана.

Напомним, на прошлой неделе США обвинили Иран в испытаниях ракеты, способной достать «до европейских столиц», которая может нести ядерные снаряды. Тегеран в ответ указал, что ракетная программа Ирана носит оборонительный характер и не нарушает резолюций ООН.