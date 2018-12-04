Всемирный банк низко оценил перспективы роста российской экономики

В ближайшие два года темпы роста экономики России будут скромными, говорится в докладе Всемирного банка.

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2018 году с 1,5% до 1,6%. В 2019 году ожидается рост на 1,5%, в 2020-м – на 1,8%, передает Reuters.

«В отсутствие резкой эскалации геополитической напряженности, согласно прогнозам, в России сохранится невысокий рост экономики при поддержке относительно высоких цен на нефть», – говорится в докладе.

При этом сохраняются риски в виде возможного расширения санкций, что ведет к росту «неопределенности, ослабляющей внутренний спрос».

Однако есть и факторы, которые помогут России ограничить влияние внешней волатильности и выдержать внешние потрясения. Это высокий уровень международных резервов, небольшой объем внешнего долга и новые принципы макроэкономического регулирования.

Эксперты Всемирного банка признают, что банковский сектор России остается относительно слабым, но располагает достаточным объемом ликвидных валютных активов для погашения внешних долгов.

В октябре Всемирный банк предупреждал Пекин и других акционеров о прогнозируемом ухудшении условий мировой торговли.

В конце сентября эксперты Всемирного банка отметили улучшение за год в России показателя политической стабильности и отсутствия терроризма, который является одним из шести индексов WGI.