Погранслужба Украины привела корабли в боеготовность

Все корабли и катера погранслужбы Украины приведены в боевую готовность в связи с инцидентом в Керченском проливе и введением Киевом военного положения, сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

«Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море», – сказал Цигикал, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал UATV.

Также он отметил, что создано морское региональное управление.

Напомним, на Украине ввели военное положение после того, как 25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу и были задержаны российскими пограничниками.