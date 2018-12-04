Квартиры в «реновационных» домах подорожали на 20%

Стоимость квартир в домах, попавших в программу реновации жилого фонда Москвы, с января прошлого года выросла на 20%, а объем предложения в пятиэтажках сократился в четыре раза.

Так, если зимой 2017 года на рынок выходило в среднем 1,6-1,8 тыс. лотов, то в октябре 2018 года всего 425 квартир, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на исследования компании ЦИАН.

Наиболее заметное увеличение стоимости квартир зафиксировано именно в октябре (+6,4%) после того, как в программу включили еще 12 площадок. Средняя цена квадратного метра выросла со 147,5 до 177,7 тыс. рублей. Больше других подорожало жилье в Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном округах Москвы – на 22, 19 и 17% соответственно.

В августе в Москве начали сносить дома по программе реновации.

Закон о реновации в Москве, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года.