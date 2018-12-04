Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2019 год

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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
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Куда ведет дорога трансгендерной «терапии»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда детей объявляют «трансгендерами» и, переходя к прямому физическому вреду, пичкают веществами, наносящими тяжкий ущерб здоровью, чтобы подвергнуть калечащей операции, - это явление жуткое, но нельзя сказать, что неожиданное. Подробности...
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Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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    Самые секретные подлодки России

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2019 год

          4 декабря 2018, 14:26

          Текст: Алина Назарова

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          Датский SaxoBank составил традиционный список «шокирующих предсказаний», которые могут произойти в 2019 году.

          Одним из таких событий Saxo Bank называет то, что Apple приобретет производителя электромобилей Tesla Inc. и тем самым проникнет в автомобильную сферу намного глубже, чем позволяет нынешнее программное обеспечение Apple CarPlay, передает «Интерфакс».

          Еще одно предсказание касается Германии. В банке уверены, что в 2019 году достигнут пика антиглобалистские настроения в этой стране, и основной акцент будет сделан на расходы, внутренний рынок и производство, а также на более широкое использовании больших данных и сокращение загрязнения окружающей среды. Все эти начинания будут тормозить экономический рост, и, как следствие, уже в третьем квартале 2019 года в стране начнется экономический спад.

          Также Saxo Bank предсказывает, что президент США Дональд Трамп уволит назначенного им председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, положив конец независимости американского Центробанка. При таком раскладе рост ВВП усилится до 7%, фактическая инфляция достигнет 6%, хотя официально будут сообщать лишь о 3%, а ставка ФРС не превысит 1%.

          В банке также предполагают, что МВФ и Всемирный банк объявят о намерении прекратить измерение ВВП и сосредоточиться на производительности, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет провести соглашение о выходе страны из Евросоюза через парламент, и к дате Brexit – 29 марта 2019 года – страна подойдет без готового решения. В таком случае придется проводить перевыборы, на которых лейбористы одержат решительную победу благодаря обещанию реализовать всесторонние прогрессивные реформы и организовать второй референдум о Brexit. Премьер-министром станет Джереми Корбин.

          При этом фунт окажется перед двойной угрозой: огромным дефицитом бюджета и текущего счета платежного баланса, а также нехваткой инвестиций из-за нерешенного вопроса о выходе из ЕС. Курс британской валюты к доллару выйдет из зоны 1,30 доллара, где он в основном находился во второй половине 2018 года, и упадет более чем на 20%, до паритета – впервые в истории за один фунт станут давать всего один доллар.

          Saxo Bank также напоминает, что в 2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности, из-за чего на Западное полушарие обрушится солнечная буря. Будут уничтожены большинство спутников, оказавшихся не на той стороне планеты, в зависимой от GPS транспортной сфере и в электрической инфраструктуре воцарится невообразимый хаос. Ущерб, по оценке Saxo Bank, составит примерно 2 трлн долларов.

          По мнению экспертов, смысл таких предновогодних «развлечений» датских аналитиков не в том, чтобы предсказать возможность потрясений, а чтобы подчеркнуть незыблемость «устоев» мировой экономики.

          «Мы не знаем, почему их аналитики из миллионов возможных невероятных событий выбрали именно эти. Но логика в их выборе все же прослеживается. Например, почему упомянута пара Apple – Tesla? Потому, что это две самые яркие компании в мировой экономике сегодня, и любое изменение их конфигурации окажет мощное воздействие на все мировые рынки», – сказал «Ридусу» эксперт по международным рынкам ценных бумаг, основатель компании «Дэль Капитал» Антон Дэль.

          С точно такими же «последствиями» можно было бы предсказать покупку компанией Boeing компании SpaceX, но гипотеза о приобретении Tesla, по его словам, выглядит реалистичнее.

          Профессор ВШЭ Алексей Портанский также считает, что к прогнозам SaxoBank не надо относиться совсем уж иронично. «Делать прогнозы событий, которые произойдут с нулевой вероятностью, никому не интересно. Ну, какой смысл, к примеру, в прогнозе, что Луна не упадет на Землю? Поэтому смысл предсказаний датских аналитиков именно в том, что упомянутые ими события имеют вероятность пусть малую, но ненулевую», – отметил он.

          В то же время главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей РАН Сергей Богачев считает, что «прогнозы SaxoBank – вещь скорее юмористическая, а что касается возможности вспышки на Солнце, которая нанесет триллионный ущерб мировой экономике – то это вообще из области фантастики».


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