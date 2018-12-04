Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2019 год

Датский SaxoBank составил традиционный список «шокирующих предсказаний», которые могут произойти в 2019 году.

Одним из таких событий Saxo Bank называет то, что Apple приобретет производителя электромобилей Tesla Inc. и тем самым проникнет в автомобильную сферу намного глубже, чем позволяет нынешнее программное обеспечение Apple CarPlay, передает «Интерфакс».

Еще одно предсказание касается Германии. В банке уверены, что в 2019 году достигнут пика антиглобалистские настроения в этой стране, и основной акцент будет сделан на расходы, внутренний рынок и производство, а также на более широкое использовании больших данных и сокращение загрязнения окружающей среды. Все эти начинания будут тормозить экономический рост, и, как следствие, уже в третьем квартале 2019 года в стране начнется экономический спад.

Также Saxo Bank предсказывает, что президент США Дональд Трамп уволит назначенного им председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, положив конец независимости американского Центробанка. При таком раскладе рост ВВП усилится до 7%, фактическая инфляция достигнет 6%, хотя официально будут сообщать лишь о 3%, а ставка ФРС не превысит 1%.

В банке также предполагают, что МВФ и Всемирный банк объявят о намерении прекратить измерение ВВП и сосредоточиться на производительности, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет провести соглашение о выходе страны из Евросоюза через парламент, и к дате Brexit – 29 марта 2019 года – страна подойдет без готового решения. В таком случае придется проводить перевыборы, на которых лейбористы одержат решительную победу благодаря обещанию реализовать всесторонние прогрессивные реформы и организовать второй референдум о Brexit. Премьер-министром станет Джереми Корбин.

При этом фунт окажется перед двойной угрозой: огромным дефицитом бюджета и текущего счета платежного баланса, а также нехваткой инвестиций из-за нерешенного вопроса о выходе из ЕС. Курс британской валюты к доллару выйдет из зоны 1,30 доллара, где он в основном находился во второй половине 2018 года, и упадет более чем на 20%, до паритета – впервые в истории за один фунт станут давать всего один доллар.

Saxo Bank также напоминает, что в 2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности, из-за чего на Западное полушарие обрушится солнечная буря. Будут уничтожены большинство спутников, оказавшихся не на той стороне планеты, в зависимой от GPS транспортной сфере и в электрической инфраструктуре воцарится невообразимый хаос. Ущерб, по оценке Saxo Bank, составит примерно 2 трлн долларов.

По мнению экспертов, смысл таких предновогодних «развлечений» датских аналитиков не в том, чтобы предсказать возможность потрясений, а чтобы подчеркнуть незыблемость «устоев» мировой экономики.

«Мы не знаем, почему их аналитики из миллионов возможных невероятных событий выбрали именно эти. Но логика в их выборе все же прослеживается. Например, почему упомянута пара Apple – Tesla? Потому, что это две самые яркие компании в мировой экономике сегодня, и любое изменение их конфигурации окажет мощное воздействие на все мировые рынки», – сказал «Ридусу» эксперт по международным рынкам ценных бумаг, основатель компании «Дэль Капитал» Антон Дэль.

С точно такими же «последствиями» можно было бы предсказать покупку компанией Boeing компании SpaceX, но гипотеза о приобретении Tesla, по его словам, выглядит реалистичнее.

Профессор ВШЭ Алексей Портанский также считает, что к прогнозам SaxoBank не надо относиться совсем уж иронично. «Делать прогнозы событий, которые произойдут с нулевой вероятностью, никому не интересно. Ну, какой смысл, к примеру, в прогнозе, что Луна не упадет на Землю? Поэтому смысл предсказаний датских аналитиков именно в том, что упомянутые ими события имеют вероятность пусть малую, но ненулевую», – отметил он.

В то же время главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей РАН Сергей Богачев считает, что «прогнозы SaxoBank – вещь скорее юмористическая, а что касается возможности вспышки на Солнце, которая нанесет триллионный ущерб мировой экономике – то это вообще из области фантастики».