Нижегородские коллекторы обещали убить внуков за долги бабушки

В Нижнем Новгороде коллекторы угрожают расправой двум женщинам и их детям за долг матери, которая была лишена материнских прав несколько лет назад.

Двух нижегородок вынуждают заплатить более 40 тыс. рублей: это долг их матери, судя по всему, в качестве поручителей она указала своих дочерей, сообщает РЕН-ТВ.

Взявшая кредит женщина заявила, что не может отдать долг, поскольку у нее нет денег.

Одна из пострадавших сообщила, что они уже обращались в полицию, но там им якобы помочь не смогли. Угрозы поступают через соцсети и по телефону: коллекторы знают адрес женщин, и обещают устроить им «веселую жизнь», женщины боятся за своих детей.

«Мультик «Буратино» смотрели, как там монетки из Буратино вытрясали? Будьте готовы ко всему, скажите спасибо Наталье Александровне», – говорит коллектор по телефону, а по SMS обещает сжечь квартиру.

Ранее сообщалось, что на угрожавших паяльником ветерану коллекторов завели дело в Казани.

В Госдуме предложили запретить взыскание долгов микрокредиторами.