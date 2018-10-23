На угрожавших паяльником ветерану коллекторов завели дело в Казани

На угрожавших паяльником 92-летнему ветерану из Казани коллекторов завели уголовное дело по двум статьям.

«По факту противоправных действий неустановленных лиц в отношении 92-летнего ветерана войны возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Нарушение тайны частной жизни», – сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу СК Татарстана.

Следователи устанавливают личности подозреваемых.

Напомним, что управляющая компания Авиастроительного района Казани, по предварительным данным, выставляла завышенный счет на оплату коммунальных услуг. Счет включал капремонт, коммунальные услуги, которыми ветеран Юрий Величко не пользовался. Пенсионер заявил, что платить не собирается, после чего ему насчитали долг в 45 тыс. рублей. Документы о задолженности были переданы коллекторам: они расклеили в подъезде информацию о долге Величко, нарушив тайну его частной жизни, пожилому человеку звонили, угрожая паяльником.

После этого на коллекторов обратили внимание правоохранительные органы и власти.

Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев лично приехал домой к фронтовику, извинился и сообщил, что долг списан. Директор УК, натравивший на фронтовика коллекторов с паяльником, отстранен от занимаемой должности.