В Госдуме предложили запретить взыскание долгов микрокредиторами

Микрофинансовым организациям (МФО), не имеющим лицензии Центробанка, запретят взыскивать долги с граждан, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам Аксакова, такой запрет содержится в законопроекте, который Госдума примет до конца года, сообщают «Известия».

Сейчас, отметил он, в законодательстве существует коллизия – нелицензированным МФО запрещено выдавать кредиты, но не запрещено требовать долги. Хотя именно такие МФО устанавливают наиболее высокие проценты и привлекают для взыскания долгов «черных» коллекторов.

Зачастую такие МФО, по данным ЦБ, также не соблюдают ограничений по полной стоимости займа и по начислению штрафов и пеней.

Штрафы за нелегальную деятельность МФО неэффективны, поэтому ЦБ предложил не только увеличить размеры административных штрафов, но и ввести уголовную ответственность для руководителей.

На прошлой неделе стало известно, что Банк России подготовил поправки в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В частности, есть предложение установить ограничение на размер ставки по потребительским кредитам и займам – не более 1% в день.