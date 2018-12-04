Путин обсудил с президентом Аргентины возможность расчетов в нацвалютах

На встрече в рамках G20 президент России Владимир Путин обсудил с лидером Аргентины Маурисио Макри возможность перехода на расчеты в национальных валютах и приход в эту латиноамериканскую страну российского банка, сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Феоктистов рассказал, что Москва предложила партнерам из Аргентины начать взаиморасчеты в нацвалютах; в качестве положительного примера взаимодействия в этой сфере посол назвал аналогичную договоренность между Аргентиной и Китаем, передает РИА «Новости».

Посол добавил, что «есть валютный своп на 20 млрд долларов, есть огромный банк ICBC – его здание видно из любой точки города». Здесь активно работает Китай, «юань является одной из резервных валют Аргентины».

«Почему бы не сделать то же самое с рублем? Почему бы сюда не прийти российскому банку, который смог бы обслуживать в том числе и прежде всего эти крупные проекты по линии различных наших компаний?», – сказал Феоктистов.

Он подчеркнул, что «эти вопросы обсуждались в том числе на встрече делегаций во главе с президентами (1 декабря в Буэнос-Айресе – ред.)».

Москва очень заинтересована в том, «чтобы в Аргентине был представлен какой-то российский банк, который бы помогал нашим бизнесменам осуществлять здесь проекты».

Однако в Буэнос-Айресе «пока не понимают, в какой степени рубль является полностью конвертируемой валютой, что им с рублями делать».

«Они не отвергают такую возможность, она потребует дополнительного анализа», – заявил посол.

Он добавил, что евро может стать альтернативой доллару во взаиморасчетах между Россией и Аргентиной.

«Понятно, что когда идут расчеты в долларах, все операции проходят через американские банки. Тем более, что прямых корреспондентских счетов между российскими и аргентинскими банками до сих пор нет. С евро, наверное, таких бы проблем не было», – полагает посол.

Напомним, в сентябре президент Владимир Путин заявлял, что Россия и Китай будут поэтапно переходитьна расчеты в нацвалютах. Министр экономического развития Максим Орешкин заявлял в ноябре, что расчеты в национальных валютах не окажут существенного влияния на курс рубля.

Тем временем в США отметили, что усилия России по уменьшению зависимости ее экономики от доллара принесли первые результаты.

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