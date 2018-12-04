Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 13 копеек – до 66,40 рубля, курс евро вырос на 17 копеек, составив 75,6 рубля.

Стоимость нефти выросла до 62,41 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».