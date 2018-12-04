Опубликовано видео потенциально опасного для Земли астероида

Космический зонд OSIRIS-Rex добрался до астероида Бенну и заснял его вращение, видео публикует НАСА.

«Проведя в космосе более двух лет и пролетев больше 2 млрд километров, космический аппарат OSIRIS-REx прибыл в пункт назначения, астероид Бенну», – говорится в сообщении НАСА.

У астероида зонд проведет почти год, изучая возможность безопасно собрать образцы грунта небесного тела. Затем он отправит капсулу с образцами на Землю, которая прибудет ориентировочно в сентябре 2023 года.

Напомним, в сентябре 2016 года НАСА вывело на околоземную орбиту зонд OSIRIS-Rex, который должен провести забор грунта с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36). В НАСА успокаивали, что это не изменит траекторию полета астероида и не сделает более вероятным его падение на Землю в 2135 году.

Астероид (101955) 1999 RQ36 размером 500 метров был открыт учеными из проекта LINEAR Массачусетского технологического института. Предполагается, что в 2182 году он сблизится с Землей. Астероид считается главным потенциально опасным объектом для нашей планеты.