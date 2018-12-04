На снимках Google Earth нашли «древний город»

Американский блогер MrMBB333 исследовал спутниковые снимки Google Earth и якобы разглядел очертания затонувшего древнего города у побережья Лос-Анджелеса.

Блогер увидел на снимках зону с геометрически правильными очертаниями. Длина объекта составляет около 1,6 километра, а ширина – чуть меньше километра, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал блогера.

Американец считает, что это город. В качестве доказательства он показал план древнеримского замка, который имеет схожую форму и обнесен стенами.

Внутри обнаруженной области есть углубления, которые, по его мнению, являются следами построек.

«Город» находится на расстоянии чуть менее 2,5 километра от берега на глубине 30 метров.

В ноябре на месте строительства железной дороги к Крымскому мосту археологи обнаружили усадьбу времен Боспорского царства.