Лавров сказал, от кого зависит встреча Путина с Трампом

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал возможность проведения полноформатных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Вопрос нужно адресовать Вашингтону. Наш президент и его представители неоднократно говорили, что мы готовы к таким переговорам в тот момент, когда к этому будет готов Вашингтон. Разумеется, на основе равноправия, взаимного уважения и взаимного учета интересов», – сказал Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Текст опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что внешняя политика США на российском направлении является заложницей внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. По его словам, там считается полезным соревноваться в том, кто будет больше нападать на Россию, ради того, чтобы получить больше голосов избирателей.

«Мы ничего не можем с этим поделать, но всегда с любой страной, включая США, готовы к равноправному диалогу», – заключил российский министр.

Ранее в воскресенье президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы мировым лидерам по случаю Нового года и Рождества. Российский лидер, в частности, поздравил с наступающим 2019 годом главу США Дональда Трампа, отметив, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.