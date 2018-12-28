Объятия Медведевой и звезды Евровидения взбудоражили соцсети

Пользователи соцсетей активно обсуждают совместные фотографии, выложенные российским и болгарским певцом Кристианом Костовым и фигуристкой Евгенией Медведевой; поклонники предполагают, что они на самом деле являются парой, а не просто хорошими друзьями.

Медведева выложила в Instagram фотографии с Костовым с катка в Москве с подписью «Warm winter», а Костов аналогичные снимки в своем Instagram подписал смайликом с изображением сердца.

Warm winter Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 28 Дек 2018 в 12:32 PST

В комментариях под постами активно обсуждают, являются ли фигуристка и певец парой.

«Он твой бойфренд?», «Мило смотритесь, а вы дружите, да?», «Я так растерялся, так что они встречаются?!», «Я слишком сильно хочу, чтоб вы встречались», – пишут подписчики Медведевой.

«Может между вами и правда настоящая дружба, но почему бы не начать встречаться?», «Мне нравится ваша дружба, но, если честно, я тоже вижу вас вместе. Важно то, что вы счастливы и здоровы», – отмечают другие.

Некоторые, впрочем, вообще предполагают, что «Кристиан любит мальчиков, поэтому они просто хорошие друзья».

Сами Костов и Медведева ранее заявляли, что они просто очень хорошие друзья.

Отметим, что в последнее время на Медведеву обрушились с критикой за то, что она сменила тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера и уехала тренироваться в Канаду. При этом она заявляла, что всегда будет выступать за Россию.

Вслед за этим наступил серьезный спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата России Медведева заняла лишь седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при, и не выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Кристиан Костов является обладателем второго места на конкурсе «Евровидение» 2017 года в Киеве, где он представлял Болгарию.