Опубликовано видео с места крушения вертолета в Улан-Удэ

В Сети появилось видео с места крушения вертолета в Улан-Удэ, которое сняли очевидцы; машина взорвалась при падении, после этого начался пожар.

На записи вертолет охвачен пламенем, виден густой дым. Мужчина за кадром сообщает, что при падении произошел взрыв, от вертолета «ничего не осталось», сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла в Железнодорожном районе недалеко от Верхней Березовки, частный вертолет принадлежал местному бизнесмену Сергею Рогову.

В Минздраве Бурятии подтвердили, что при крушении погибли четыре человека, передает РИА «Новости».