Песков заявил об осложнениях при создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на встрече со студентами МГИМО, что создание демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе оказалось сложнее ожидаемого.

«Дела идут чуть сложнее, чем казалось. Об этом заходила речь на беседе, которая была у президента (России Владимира Путина) с (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом сутки назад», – сказал Песков.

Он добавил, что Турция тщательно выполняет свои обязательства по созданию зоны, передает ТАСС.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Москва не поддерживает действия на территории Сирии, которые могут привести к созданию квазигосударственных образований.

Ранее во время саммита G20 в Аргентине Путин и Эрдоган согласовали шаги по выполнению договоренности о демилитаризованной зоне в Идлибе.